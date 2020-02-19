Ataman, sakat oyuncuların yanı sıra milli takımda 4 oyuncularının bulunduğunu ve bunun kendileri açısından sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi.

A Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan Shane Larkin'in yanı sıra Vasilije Micic'in de sakat olduğuna dikkati çeken Ataman, "Sakatlarımız var. Larkin ve Micic'in sakatlığı devam ediyor. Aynı gün milli maç var ve 4 oyuncumuz milli takıma çağrıldı. Bunlar olumsuz etkenler." dedi.

"ÜMİT EDERİM Kİ KAYIPSIZ ÇIKARIZ"

Milli takımdaki iki oyuncularını özel izinle oynatacaklarını anlatan Ataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama sonuçta 3-4 gündür antrenman yapamıyoruz. Bayern Münih maçına hazırlanamıyoruz, bunlar handikap olarak karşımıza çıkıyor. Maçlar hazırlık yapılarak kazanılıyor, anında orada kazanılmıyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Şu son bir haftada balansımız bozuldu. Bu beni endişelendiriyor. Micic'in sakatlığı, Larkin'in sakatlanması, A Milli Takım'a 4 oyuncumuzun aynı anda çağrılması ve aynı gün maçımızın olması takımın dengesini sarstı. Ümit ederim ki kayıpsız çıkarız."

Micic'in sakatlığını sürekli takip ettiklerini kaydeden Ataman, "Doktorların bana verdiği rapora göre oynama ihtimali var. Antrenmanda deneme yapacağız. Tercihim Doğuş'un da olması yönündeydi ama milli takımda Doğuş'u kullanmak istiyorlar. Buğrahan'ı yollayacaklarını söylediler. Buğrahan tipik oyun kurucu değil. Daha çok iki numara oynayan, gerektiğinde bir numaraya çektiğimiz bir oyuncu. Formül üretmeye çalışacağız. Micic oynamazsa oyun kurucusuz oynamak durumunda kalacağız. Bu ciddi handikap." diye konuştu.

Takımda 19 yaşındaki Ömercan İlyasoğlu'nun olduğunu belirten Ataman, "Avrupa Ligi'nde hiç kadroya girmeyen oyuncuyu hele bir deplasman maçında kullanmamız düşünülemez. Sıkıntımız var. Buğrahan gelecek ama ikisinin birden gelmesini isterdim. Sonuçta A Milli Takım hepimiz için önemli, bundan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl da Baskonia maçından önce Ankara'da milli maç vardı ve biz oyuncularımızı yolladık. Basketbolcularımız 24 saat geçmeden bizde oynadı. Şimdi maçlar aynı güne denk geldiği için sıkıntı var." değerlendirmesinde bulundu.

"RAKİPLERİMİZİN HİÇBİRİ OYUNCU GÖNDERMİYOR"

Eksiklerden dolayı çözüm üretmeye çalışacaklarını kaydeden Ataman, "Diğer rakiplerimizin hiçbiri oyuncu göndermiyor. Wilbekin de milli takımda ama Maccabi yollamıyor. Bayern Münih'in Alman oyuncuları da çağrılmadı. Bu şekilde dezavantajlı duruma düşüyorsunuz." şeklinde konuştu.

Dünya basketbolunda bir NBA modelinin olduğuna dikkati çeken Ataman, şunları söyledi:

"NBA oyuncuları da sezon içinde milli maçlarda oynayamıyor. Belki birkaç yıl sonra Avrupa Ligi de NBA gibi kapalı bir lig haline gelecek. Avrupa Ligi takımları basketbolcularını göndermiyor. Sezon içindeki milli maçlar daha çok diğer kupalarda yer alan oyuncuların oynadığı bir nevi B milli takımlar şekline geliyor."

NBA patentli Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın da şu anda milli takımda olmadığını hatırlatan Ataman, "Bence FIBA'nın Avrupa Ligi ile farklı model üzerine düşünmesi gerekiyor. Avrupa Ligi'nin 8 aylık sezonu var. Belki sezonu bir ay daha kısaltıp oyunculara izin verilebilir. Yaz döneminde NBA oyuncularının da katılabileceği milli takım dönemi olabilir." ifadelerini kullandı.

NBA ve Avrupa Ligi oyuncularının milli takımlarda olmamasının izleyenler açısında da tuhaf bir durum oluşturduğunu vurgulayan Ataman, "Türk Milli Takımı'nda NBA oyuncuları yok, Avrupa Ligi'nin bazı oyuncuları da bulunmuyor. Aynı saatte Avrupa Ligi'nde ülke adına şampiyonluğa oynayan takımın maçı var. İzleyici açısından sıkıntılı. Türkiye dışındaki bütün Avrupa ülkeleri kısmi çözüm buldular. Avrupa Ligi'nde oynayan oyuncuları davet etmiyorlar. Bu da herkese hoş gelen çözüm değil. A Milli Takım deyince en iyi oyuncularının olması gereken yer. Hem izleyiciler zarar görüyor hem kulüp olarak biz şu anda bundan zarar göreceğiz. Bayern Münih maçına hazırlanamıyoruz." diye konuştu.