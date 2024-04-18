Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman'ın vefat etti
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman'ın babası İbrahim Nuray Ataman vefat etti.
Vefat haberini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu duyurdu. Türkoğlu, "A Erkek Milli Takım başantrenörümüz Ergin Ataman’ın babası İbrahim Nuray Ataman’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.