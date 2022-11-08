Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye teşekkür

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika ile, 14 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Belçika ve Sırbistan maçlarına dikkat çekerek sözlerine başlayan Ataman, “Dünya Kupası Elemeleri’nin bu bölümünde 2 maç yapacağız. Cumartesi gününden itibaren hazırlıklara devam ediyoruz. Tek tek değerlendiriyoruz maçları. Cuma akşamı burada Belçika’yla oynayacağız. Bizim için kritik bir mücadele. Elemelerdeki durumumuz kritik. Mutlaka kazanmamız gerekiyor Belçika maçını. Belçika çok tecrübeli bir takım. Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda Gürcistan’da oynamıştık ve kazanmıştık. Ancak o günkü kadroyla bugünkü kadro bizim açımızdan farklı. Belçika ise aynı kadroyla geliyor. Çok tecrübeli bir kadroları var. Önemli isimlere sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor. 16 kişilik bir kadro açıkladık, yeni isimler de var. Cuma sabahı 12 kişiye karar vereceğiz. Sinan Erdem’de seyirci desteğiyle baskılı, sert bir savunmayla Belçika maçını kazanmak istiyoruz. Pazartesi günü de Sırbistan ile Belgrad’da karşılaşacağız. Belçika maçının ardından bu maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız” ifadelerini kullandı.
''FIBA VE EUROLEAGUE DÜZENLEME YAPAMADI''
Oyuncuların yoğun bir periyottan geçtiğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ergin Ataman, “Ben taraftarlar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belçika her ne kadar Fransa gibi güçlü bir takım olarak görünmese de, bizim saha avantajımızı kullanmamız gerekiyor. Oyuncular yoğun bir periyottan geçiyor. FIBA ile Euroleague bunun düzenlemesini yapamadı. Bugün hafif bir antrenmanın ardından 4 oyuncumuzu Fenerbahçe kampına göndereceğiz. Ben de bugün ve yarın buradayım ama sonrasında Madrid’e gidip takımın başına gideceğim. Sonrasında Fenerbahçe’de oynayan arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Maçlar zorlu ama mutlaka bu maçı kazanacağız” dedi.
Yaşanan sürecin oyuncuları etkilediğini belirten Ataman, “Bende fazla bir sıkıntı yok. Sadece perşembe günü yapılan antrenmanda bulunamayacağım. Ama oyuncular açısından sıkıntı var. Fenerbahçe’nin 4 oyuncusu perşembe akşamı çok zorlu bir Euroleague maçı oynayıp, ardından Cuma günü maça çıkacak. Barcelona, Sertaç Şanlı’yı göndermiyor. Burada da bir çelişki var. Belçika’da oynayan oyuncuya takımı izin veriyor. Ama bir Sertaç’ı kullanamayacağız. Bu tip çelişkiler var. Bunların son bulması gerekiyor, bunu herkes konuşuyor. Bir çözüm bulunacağı söyleniyordu, bulunan tek çözüm, Euroleague’de Cuma gününe maç koymadılar. Bu bir çözü değil ki. Biz Türkiye Ligi’nde oynayan oyuncularımızın tamamını kullanıyoruz. Kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Başta, 4 oyuncusu olan Fenerbahçe’ye teşekkür ediyoruz, kendilerinin 4 oyuncusunu da kullanıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerektiği aşikar. Sonunda bazı oyuncularda ciddi sakatlıklar oluşabilir” diyerek sözlerini tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!