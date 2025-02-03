Ergin Ataman: Fenerbahçe Beko çok iyi bir takım

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'de karşılaşacakları Fenerbahçe Beko'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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SLOUKAS AÇIKLAMASI

Sloukas'ın maç kadrosuna yer alacağını açıklayan Ataman, "Sloukas'ın durumu iyi. Takımın geri kalanıyla birlikte antrenman yaptı ve Fenerbahçe maçı için hazır olacak. Kostas Antetokounmpo takımda olmayacak, onu dışarıda bıraktım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BEKO ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Fenerbahçe'nin çok güçlü bir kadrosu olduğuna değinen Ataman, "Fenerbahçe'nin Nigel Hayes-Davis gibi harika oyuncusu var, Marko Guduric mükemmel oynuyor, Nicolo Melli, Sertaç Şanlı. Çok tecrübeli oyunculara sahipler. Son birkaç haftadır aldıkları sonuçlarla özgüven kazandılar. Kızılyıldız'ı 20 bin taraftarın önünde yendiler, Olympiakos'u kendi sahalarında yendiler. Çok iyi bir takımlar." sözlerini sarf etti.