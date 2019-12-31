Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen davanın iki önemli ismi Doğu Perinçek ve Ferit İlsever, yargılandıkları davada diğer tüm sanıklar gibi beraat ettiler. Ancak soruşturma aşamasında yapılan hukuksuzlukların peşini ise bırakmadılar. Perinçek ve İlsever, cezaevinde oldukları sırada hukuksuz olarak ev telefonlarının dinlendiğini belirterek açtıkları tazminat davasını kazandı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Ergenekon davasında tutuklandılar. Yıllar süren davada tüm sanıklar gibi beraat ettiler. Cezaevinde bulundukları dönemde ev telefonlarının dinlenmesine karar verildi. Yaşadıkları hukuksuzlukların peşini bırakmadılar ve kazandılar.

CEZAEVİNDEYKEN EV TELEFONLARI DİNLENDİ

Doğu Perinçek ve Ferid İlsever 24 Mart 2008 tarihinde Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan operasyon sonrası tutuklandı. Cezaevine konuldular. 4 ay sonra yani 29 Temmuz 2008 tarihinde evlerindeki sabit telefonun dinlenmesinin uzatılmasına karar verildi.

UZATMA KARARI VEREN BİLİNDİK İSİM

Kararı veren isim ise kamuouyu tarafından bilinen bir isimdi. Bu kişi Ergenekon davasının görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir dönem başkanlık da yapan ve halen FETÖ terör örgütü üyeliğinden tutuklu bulunan Hasan Hüseyin Özese’ydi.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Doğu Perinçek ve Ferid İlsever, Ergenekon davasında yargılanan diğer bütün sanıklar gibi beraat etti. Soruşturma sırasında evlerinin usulsüz dinlenmesi ile ilgili olarak görevden alınan hakim Hasan Hüseyin Özese ve Hazine hakkında tazminat davası açtı.

HUKUK İHLALİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul 12 Ağır Ceza Mahkemesi, açılan tazminat davasını kabul etti. Mahkeme, davacıların cezaevinde bulunduğu süreçte ev telefonlarının dinlenmesinin uzatılmasına karar verilmesinin evi paylaşan diğer davacıların hukukunu ihlal ettiğine karar verdi.

TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Davacı olan Doğu Perinçek, eşi ve çocukları ile Ferid İlsever , eşi ve çocuğuna ayrı ayrı 5 bin TL tazminatın 11 yıllık faiziyle verilmesine karar verdi. Verilen karar kesinleşirse tazminat Hazine tarafından ödenecek. Bu para daha sonra usulsüz kararı veren Hasan Hüseyin Özese’den tahsil edilecek.