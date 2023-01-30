Eren Perakende Intersport Türkiye'yi satın aldı

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Eren Perakende, spor perakende zinciri Intersport’un Türkiye operasyonunu satın aldı.

Anlaşmanın ardından markayı kısa süre içinde hem mağazacılık hem de online ticaret tarafında hızla büyütmeyi amaçlayan Eren Perakende’nin, 12 olan mağaza sayısını 5 yıl içinde 100’e çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

81 ile sevkiyat yapacak olan şirket, açılacak yeni mağazalar ve tedarik ağıyla birlikte 2 bin 500 kişilik ek istihdam oluşturacak. Eren Perakande Intersport ile 5 yıl içinde toplam 250 milyon dolarlık ciro hedefliyor.

Eren Perakende CEO’su Osman Şentürk, tamamlanan satış işleminin her iki markanın gelişimi açısından çok değerli olduğunu belirterek, "450 mağaza ve 20 ülkede binden fazla satış noktasında insanların farklı giyim ihtiyaçlarına çözüm sunuyoruz. Bu alandaki deneyimimizle Intersport’un hem mağaza sayısı hem de erişim yönünden tüm Türkiye’yi kapsayan bir marka olmasını sağlayacağız. Hayata geçireceğimiz farkındalık projeleriyle toplumumuzu spor ve sağlıklı yaşam fikriyle yakınlaştırmak. Bu amaçla, farklı branşlarda ülkemizin genç, gelecek vaat eden sporcularına da sürekli destek olma kararlılığındayız" dedi.

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