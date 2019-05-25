25 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'da devre arası kampına götürülmedikten sonra kadro dışı bırakıldığı da açıklanan ve ligin ikinci yarısında forma giyemeyen Eren Derdiyok, yaptığı bir paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren İsviçreli futbolcu veda paylaşımında "Şampiyon Galatasaray'ımızı, tüm takımımızı (+Mert Çetin)ve cefakar taraftarlarımızı tüm içtenliğimle kutlarım ???? Galatasaray ailesinin bir ferdi olmak gurur vericiydi.
Gönül isterdi ki bu aksam sizlerle beraber olayım, vedalaşayım. Maalesef kısmet böyleymiş. Herkesin canı sağ olsun.
Öncelikle gece gündüz tesisin kapısında bekleyen güvenlik görevlilerimize,şoförlerimize, odalarımızı temizleyen temizlik ekibine, aşçılara ve garsonlarımıza, malzemecilere, sahalarımızla ilgilenenlere, tesiste her işimize koşan Taşkın Abime, Ahmet Abime, Ali Abime ve Tuğçe’ye, fizyoterapistlere ve masörlere, doktorlarımıza, teknik ekibe ve son 5 ayı birlikte geçirdiğim U21 takımına ve Sertaç Hoca, Ceyhun Hoca, Hakan Hoca, Aysel Hoca ve Erdem Hoca’ya teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Eğer unuttuklarım olduysa affola. Sevgili, şanlı Galatasaray taraftarı. İyisiyle kötüsüyle her zaman desteğinizi omuzumda hissetim. Ben Galatasaray’ın bir santrforu olarak formanın ağırlığının, armanın öneminin farkında olduğum ve bu sorumlulukla yaşadığım için, her idman her maç ve her gün tüm varlığımla ne gerekiyorsa yapmaya hazırdım ve yaptım. Sevgili taraftarlarımız hakkınızı helal edin. Bana bu muhteşem 3 yılı yaşattığınız için teşekkür ederim. Hakkım varsa da helal olsun. "
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