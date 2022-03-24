Ereğli temettü hesaplara ne zaman yatacak sorusu gündem oldu. Yurt genelinde söz konusu temettü yatırmını yapan vatandaşlarımız için son durumu bir araya getirdik...

EREĞLİ TEMETTÜ NE ZAMAN YATACAK 2022?

Temettü ödemeleri dün başladı, önümüzdeki haftaya kadar devam edecek. Ödeme dönemi boyunca 20 şirket toplam 41.5 milyar TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ödemenin 12.5 milyar lirası borsadaki ortaklara yapılacak.

Ereğli, dün temettü ödemesini yaptı. 15.5 milyar TL'lik ödeme yapılırken, bunun 7.4 milyar lirası halka açık kısmı elinde bulunduran yatırımcılara gerçekleştirildi. Dün ayrıca İsdemir, Tofaş ve FM Piston temettü ödemesi yaptı.

Bu hafta toplam 8 şirket yatırımcılara 9.6 milyar TL temettü ödemesi yapacak. Önümüzdeki hafta 12 şirket toplamda 8.7 milyar lira, borsadaki ortaklara 3 milyar lira temettü ödemesi gerçekleştirecek.