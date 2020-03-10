DHA

Kentin güneydoğusunda yer alan Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle 2 ilçedeki okullar, bugün için tatil edildi.

DHA'nın haberine göre, Ereğli'de saatteki hızı 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle onlarca evin çatısı uçtu, çok sayıda araç hasar gördü. Kentin farklı noktalarında çok sayıda ağaç da devrildi.

Fırtınada Karaman yolunda TIR devrilirken, başka TIR'ın dorsesinin üst bölümü de yerinden fırladı. Aydınlar Mahallesi'ndeki Aydınlar Cami ile Halkapınar'daki bir caminin minaresi devrildi. Yaralanan olmazken, fırtınanın etkisinin gün boyu süreceği belirtildi.