Ereğli Belediye Başkanı: Gülşen'i böyle görmeye alışık değiliz!

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında şarkıcılar Sefo, Gülşen ve Edis konser verdi. Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. Posbıyık, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük festivalini düzenlediklerini ve gösterilen ilgiden son derece mutlu olduklarını söyledi.

"HOŞUMA GİTMEDİ"

Konsere, Posbıyık'ın Gülşen'in elbisesi hakkında yaptığı esprili yorum damga vurdu. Ereğli Belediye Başkanı, son dönemde sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen'in elbisesi hakkında, "Kıskananlar çatlasın! Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz." dedi.