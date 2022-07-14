Gülşen yine iddialı!

"İLHAM OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Gülşen, gazetecilerin "Sizin sahne kostümlerinizden sonra diğer sanatçıların da kıyafetleri konuşulmaya başladı. Siz öncü olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Herkes kendi neyin içinde olmak istiyorsa ne yapmak istiyorsa yapması gerekiyor. İlham olmak çok güzel bir şey benim için." yanıtını vermişti.