11 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in lideri Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken Erdoğan Yeşilyurt, Habertürk'e açıklamalar yaptı. Milli Takım hayalinin olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı Emre Kılınç'ı överek "Ondan forma almak biraz zor" ifadelerini kullandı. Şampiyonlukla ilgili konuşan Erdoğan, "Bu şehri inandırdık. Bu rüyayı gerçekleştirebiliriz" dedi. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Emre’den formayı kapmak biraz zor olur bu aralar, çok formda bir oyuncu… Aramız çok iyi çok yakın arkadaşız. İlk yarının skora en çok katkı yapan Türk oyuncusu, o yüzden ondan formayı kapmak zor, ben diğer tarafa bakıyorum"
"Milli Takım hayali bütün Türk oyuncularda var. Tabii ki o hedef bende de var. İnşallah en ayakın sürede bu hayalimi gerçekleştirebilirim"
"Bu rüyayı elbette gerçekleştirebiliriz. Bunu ilk yarıda gösterdik ve 4 puanla öndeyiz. Büyük takımlar, 3-4 kat daha fazla bütçeli takımlar var. Onlar tabii ki büyük transferler yapar ama bence bize bağlı… Biz kendi futbolumuzu oynarsak, takım olabilirsek yürütebiliriz"
"Bu şehre inandırdık bu şampiyonluk hissini… Sonuçta biz de inanıyoruz, bu hedefe… İnşallah bizi daha fazla desteklerler, her maç full olur stat… Biz de elimizden geleni yapacağız"
" Şu an ortam iyi de kamp bayağı bir yoğun geçiyor. Rıza hoca zorluyor bizi… Çünkü ikinci yarı çok önemli, hoca da biliyor. Neticesinde çok tecrübeli bir isim… Her zaman 'İkinci yarı daha da zor geçecek' diyor"
BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU
"Beşiktaş’ı ilk maçta 3-0 yenmiştik. İnşallah bu maçı da yenip, Sivas’a geri dönmek istiyoruz."
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