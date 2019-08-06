06 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin çok olumlu geçtiğini ifade eden Sargın, "Biz Tayyip Bey ile görüştükten sonra çok umutlandık. Yanından ayrıldıktan sonra sevinçten salonda çığlık attım. İnşallah devlet büyüklerimizin bu işe çözüm bulmasını, Zeynep'in tedavisine başlamayı umut ediyoruz." dedi.
"DOZU 28 BİN DOLAR, AYDA 2 DOZ KULLANMASI LAZIM"
Selçuk Sargın, kızının 2,5 yaşından sonra bu hastalığa yakalandığını ve nöbet geçirmeye başladığını dile getirdi.
Hastaneye götürdükleri kızına geçen şubat ayında NCL teşhisi konulduğunu söyleyen Sargın, şunları kaydetti: "Türkiye'de ödeme kapsamında olmadığı ve sürekli kullanılması gereken bir ilaç olduğu için biz bu ilacın maliyetini karşılayamıyoruz. Devlet büyüklerimizden bu ilacın ödeme kapsamına alınmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığından bu ilaç için onay verildi. Bizim dışımızda bu ilacı bekleyen 5 hasta daha var. Dozu 28 bin dolar, ayda iki doz kullanılması lazım. Kızım konuşamıyor, yürümede güçlük çekiyor. Ayrıca kızım için Bursa Valiliği onaylı bir yardım kampanyası başlattık. Vatandaşlarımızdan da bu kampanyaya destek vermelerini istiyoruz."
"DİĞER NCL HASTALARININ AİLELERİ DE UMUTLANDI"
Anne Ümran Sargın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Bir an evvel tedaviye başlamak istediklerini belirten Sargın, şu ifadeleri kullandı: "Zeynep, kendisi gibi bu ilacı bekleyen 5 çocuğa daha umut oldu. Sürekli fizik tedaviyle meşgulüz. Onun kötüye gitmemesini sağlıyoruz. Eğer tedaviye başlanmazsa gözlerini kaybedebilecek, yürümesini tamamen kaybedebilecek ve solunum cihazlarına bağımlı hale gelecek. Onu yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra çok mutlu olduk, herkes bizi aradı. Diğer NCL hastalarının aileleri de umutlandı."
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