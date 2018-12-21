22 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, ilk 10 hizmet ihracatçısı firma ile hizmet ihracatı özel ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi 5 firmaya ödüllerini verdi. Erdoğan, ödül alan firma temsilcileri ile toplu fotoğraf da çektirdi.
ANNESİ İLE KENDİSİNİN RESMEDİLDİĞİ TABLO DUYGULANDIRDI
TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti. Erdoğan tabloyu alarak öptü.
TÖRENE ÇOK SAYIDA BAKAN KATILDI
Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.
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