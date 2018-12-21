Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat'ın doğusundaki operasyon için bir müddet bekleyeceğiz

21 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...
"Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle, güvenliğiyle hedeflerine doğru kararlılıkla yürümeye devam ediyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz.
"BUNU HAZMEDEMEYENLERİ GASTROENTOLOGLARA HAVALE EDİYORUM"
Türkiye'nin yönetimi, Türkiye'nin iktidarı dış politikada destan yazmaktadır, destan. Ve bunu dünyanın devleriyle birlikte hem diplomatik, hem askeri, hem de sınırlarımızın güvenliği anlamında başarmış bir Türkiye var. Bunu hazmedemeyenler var, özellikle de içeriden hazmedemiyorlar. Onları gastroentologlara göstermek lazım.
"GÜVENLİK NOKTASINDA TAVİZ VERMEYİZ"
Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama Suriye'den bize gelecek terör saldırılarına karşı tavrımız kesindir. Güvenlik noktasında taviz veremeyiz.
Bölgenin güvenliği bizim için esastır. Gerek Rusya gerek İran'la birlikte bölgede attığımız adımların hedefi, güvenliği tesis etmektir.
"ÇEKİLMEYE BAŞLADILAR MI? EVET BAŞLADILAR"
Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde bize şunu söyledi; 'Buradan siz DEAŞ'ı temizler misiniz?' Biz temizledik, bundan sonra da temizleriz. Yeter ki sizler lojistik anlamda bizlere gerekli desteği verin ve çekilmeye başladılar mı, başladılar. Şimdi hedef bu diplomatik ilişkilerimizi sağlıklı bir şekilde sürdürmek, nasıl ki Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdiysek, bundan sonra da yine bu terör gruplarını PKK, PYD, YPG hepsini etkisiz hale getirebilecek kabiliyete sahip bir Özgür Suriye Ordusuna ve Mehmetçiklere sahibiz"
"TRUMP İLE SURİYE MESELESİNDE PEK ÇOK NOKTADA AYNI GÖRÜŞTEYİZ"
Obama döneminde yaşanan sorunlar kötü bir miras olarak Trump'a kaldı. Trump ile Suriye meselesinde pek çok noktada aynı görüşü paylaştığımızı gördük.
"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA PKK VE DEAŞ KALINTILARINI ORTADAN KALDIRACAĞIZ"
Gelişmeler Fırat'ın doğusundaki operasyonda bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti ama bu ucu açık bir bekleme değil. Önümüzdeki aylarda Suriye sahasında PKK ve DEAŞ kalıntılarını ortadan kaldıracak bir harekat tarzı izleyeceğiz, bu böyle bilinsin.
"TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEK KAT BE KAT ZORLAŞMIŞTIR"
Bugün Türkiye'ye diz çöktürmek düne göre kat be kat zorlaşmıştır. İş dünyamızın tamamını yine yanımızda görmekten memnuniyet duyuyorum. Sizlerin her birini yol ve kader arkadaşım olarak görüyorum.
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