"LİGİ BİTİRTMEYİZ SÖZLERİ"
"Keşke böyle bir açıklama yapmasaydım diyorum. Çok fazla da özür diledim. Özür dilemek çok güzel bir şeydir. Biz efendilik ettik özür diledik diye daha da üzerimize geldiler. Bu ligin gerçekliği yok diye bir ton laf edildi. Şaibe var diyenler var.
Orada bana soru sordular 'Lig bu hatalarla biter mi diye?' Ben de bu cümleyi kullandım. Çağrıda bulunuyorum. Buradan ya da Avrupa'dan hakem seçelim. Kimin aleyhine ya da lehine hatalar kimin fazlaymış bakalım. Biz aleyhine en çok hata yapılan takımız. Gelin bakalım diyorum. Bunu bu şekilde yapsak çok doğru olmaz mı?"