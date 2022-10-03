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Erden Timur'dan Icardi açıklaması!

Adana Demirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da hafif sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna alınmayan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara için Arjantin'e gittiği öne sürüldü. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan konuyla ilgili açıklama geldi

03.10.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL

  • Icardi hakkında Arjantin'e gittiğine yönelik iddialar çok konuşulurken Erden Timur'dan açıklama geldi.

  • Beyaz TV'ye konuşan Timur, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Ne diyeyim gülüyorum, başka diyecek bir şey yok. Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelede vardı bir şey, sonra da son antrenmanda benzer bir şey oldu. Okan Hoca da söyledi son dönemde yaşadığı bir şey oldu için zaten mental olarak da bir şey yok."

  • "İNSANLAR YIPRATMAK İSTİYOR"

    "Hiçbir şey yok. Komik yani. İnanmak da istemiyorum ama insanlar böyle şeyler çıkartarak yıpratmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum."

  • "HERKES GİTTİ"

    "Herkes milli takım arasında gitti. Mata da gitti, şimdi BAY haftamız var yine Mata da gidecek. Son anda geldikleri için eşyalarını falan topluyorlar. Icardi'nin konusu da ailesel şeyler için gitti."

  • "BİLEREK Mİ ÇIKARTILIYOR"

    "Bilerek mi çıkartılıyor, hakikaten bizim aramızdan mı çıkıyor bilmiyorum ama öyleyse eğer çok üzücü bir şey."

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