Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Alanyaspor maçının ardından gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi Ali Palabıyık'ı ve TFF'yi hedef alan Timur, kendilerine tehditler geldiğini ancak sonuna kadar adalet için savaşacaklarını söyledi. Erden Timur'un açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Bu maç konuşulacak hiçbir tarafı olmayan bir maç haline geldi. Bilerek bu hale getirdiler. Önce bu atamayla bunu bu şekle soktular. Galatasaray düşmanlığıyla bilinen bir hakemi böyle bir maça atayarak hafta içi yaptığımız basın toplantısında, ki her kelimesiyle arkasındayız ve doğruyu söyledik, kendi hatalarımızı da konuştuğumuz, kendi özeleştirilerimizi de yaptığımız bir basın toplantısıydı. Türk futbolu için önemli bir basın toplantısıydı. Ross'un pozisyonunu da söylediğimiz, bize adil davranılmadığını söylediğimiz, geçmişte bu tip kliklerin tüm takımlara, Galatasaray'a fayda ettiğini söylediğimiz ve yüzleşme yaptığımız bir basın toplantısıydı. Biz her zaman yüzleşme yaparız."

"TFF ADALETİ İSTEMİYOR" "Biz basın toplantısında hataları söyledik. Geçmişte bu kliklerin Galatasaray'ın ve tüm takımların lehine hareket ettiğini söyledik. Adalet istediğimizi söyledik. Kendimiz için değil, herkes için istediğimizi söyledik. Adalet arayışının sonunda anladığımız, TFF adaleti istemiyor. Ben adalet istiyorum diyene, adaleti sağlaması gereken erk, adaletsizlikle, manipülasyonla, operasyonla ceza veriyorsa, bu kabul edilemez. Bu iş kokmuştur, bu iş çürümüştür. Kokusu her tarafa yayılmıştır." "7 HAKEMİN 6'SI 'KIRMIZI YOK' DEDİ" "7 hakeme sorduk. 1 tanesi belli belirsiz dedi. Sarı verse daha iyiydi dedi. Geri kalan 6'sı kırmızı kartla alakası yok dedi. Kırmızı kart olması için top kontrolü olması lazım. Kaleye 50 metre var. Faul olup olmadığı belli değil diyen 2 Türk hakem var. 30. dakikada bu kararı veriyorsun, VAR çağırmıyor. VAR'ın çektiği çizgileri gördük. Medyayı çağırdılar. VAR çizgileri nasıl insan işiymiş hepimiz gördük."

ALİ PALABIYIK SÖZLERİ ""Bir hakem düşünün, operasyon için gönderilmiş. Galatasaray, 30 dakika boğmuş. Rakibimizin en koyu taraftarı bile bu maçın 5-6'lık olacağını söyledi. 30. dakikada kırmızı kart gösteriyor. Kırmızı kart pozisyonunda çağırmayan VAR'ın, ofsayt çizgilerine kim inanır! Ali Palabıyık'ın geçmişine bakıyoruz, 2018/19 sezonu... Fenerbahçe maçında aynısı var. Ceza sahası önünde sarı veriyor, VAR'dan kırmızı veriyor. Abdülkerim'e verilen kırmızı kart. 2020/21'de Karagümrük maçında aynı Ali Palabıyık, Lens'in Donk'un ayağına basması var. O maçta daha neleri var. Saymakla bitmez." "KURGUYU BUGÜN HERKES ANLADI" "Karşı taraf için savaşsa baş üstüne! Herkesin bildiği elinde. Korkun dedim. Korktular. Bizim geri adım atacak tırnak mesafemiz yok. Geri adım atmayız. İdealist insanlar, gerçekten adalet isteyenler geri adım atmazlar. Tüm kulüplerle konuştuk, herkes rahatsız. Bu çorbada tuzumuz, kamuoyu gücümüzle olsun. Başkasına yapılanları da dile getirelim. Biz ağabeylik yapmak peşinde değiliz. Herkes bir şey katacak bu işe. Başka kulüp, başka türlü katacak. Adalet arayanlar, hiçbir şeyden korkmaz. Farklı farklı tehditler gönderiliyor. Korkmuyoruz. Gerekirse açıklarız. Biz Türk futbolunun iyiliğini istiyoruz. Herkes görecek. 3 gündür manipüle ediyorlar. Basın toplantısını izlemeyenler, bunu söylüyor. Bizim ne kadar kararlı olduğumuzu, mücadele edeceğimizi herkes görecek. Biz geri adım atmayız. Bu bir kurgu. Yapanları biliyoruz. Başlarına yıkarız. Kurguyu bugün herkes anladı."

"TFF'DE KARARLILIK LAZIM" "TFF'ye gittik görüştük. Onlar burada, bu tip şeylerle ilgileneceklerini söylediler. Atama MHK tarafından yapılıyor, bir kontrol yok orada. O gün de söyledim, iyi niyetle mücadele edenler var TFF'de ama bu klikler oradan silinmediği müddetçe hepsi beyhude. Kararlılık lazım. Bizim kararlılığımızın 10 katı TFF'de olmalı." "EROL BİLECİK'İN YORUMU BİZİ BAĞLAMAZ" "Sayın Erol Bilecik'in, koca Galatasaray camiasına 'Cincon' demiş bir insanın hiçbir yorumu bizi bağlamaz. Hiçbir yorumunu kaale almayız. Fenerbahçe camiasının bu açıklamaya dair bir şey yapmaması da üzdü."