Erdemoğlu Holding, 3.55 milyar liralık SASA hissesi sattı

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Erdemoğlu Holding, SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) ödenmiş sermayesinin yüzde 1.26’sına denk gelen 66.937.802 adet hissenin Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile) satış işleminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Firmadan KAP'a yapılan açıklamaya göre işlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırıldı ve yaklaşık 3.55 milyar TL brüt kazanç sağlandı.

KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBC”) tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır. İşlem’in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu’nun SASA’daki doğrudan hissedarlık oranı yüzde 59.7 olmuştur. Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam etmekte ve SASA’daki yönetim kontrolünü sürdürecektir. Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır.

Erdemoğlu, işlemden elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten sonra Borçlanma Aracı’na (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma Aracı’na iştirak edilmesi amacıyla kullanılacak olan İşlem’den elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır. İşlem’in 15 Haziran 2023 tarihinde borsa dışı bir işlem ile sonlandırılması beklenmektedir. Erdemoğlu'nun hisseleri satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir."

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