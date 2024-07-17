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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Erdemir'den 750 milyon dolarlık eurobond ihracı - İş-Yaşam Haberleri

        Erdemir, 750 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi

        OYAK Grubu Şirketleri'nden Erdemir, şirket tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği eurobond ihracını başarıyla tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 16:23 Güncelleme: 17.07.2024 - 16:23
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        Erdemir'den 750 milyon dolarlık eurobond ihracı
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        OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı tahvil ihracı için Londra'da yürütülen yatırımcı görüşmelerinin sonucunda planlanan 500 milyon dolarlık ihraç büyüklüğünün dört katına ulaşıldı.

        Toplamda 750 milyon dolarlık ihraca 2 milyar doların üzerinde talep geldi. Avrupa ve ABD piyasasında işlem görecek ihraçta, 5 yıl vadeli tahvilin getirisi yüzde 8,625 olurken, kupon faiz oranı yüzde 8,375 olarak belirlendi.

        Tahvil, gerekli işlemlerin ardından İrlanda borsası Euronext'te işlem görecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Erdemir'in başarılı performansının yatırımcı nezdinde karşılık bulduğunu vurgulayarak, "Gerçekleştirdiğimiz eurobond ihracı yurt dışı kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye ve kurumumuza duyduğu güvenin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

        Güçlü finansal ve operasyonel performanslarını devam ettirerek Türkiye'ye ve tüm paydaşlarına katma değer sağlamayı sürdüreceklerine dikkati çeken Erdem, yoğun talep gören eurobond ihraçlarının, başarılı finansal stratejileri ve yatırımcılarıyla kurdukları güven esaslı ilişkinin bir sonucu olduğunu aktardı.

        OYAK Grup Şirketleri için öncelikli stratejik başlıklardan biri olan sürdürülebilirlik alanında atılan adımların, uluslararası yatırımcıdan takdir görmesinin anlamlı olduğunu belirten Erdem, şunları kaydetti:

        "Tahvil ihracımız, 2024'te ilk ihraçlarını yapan Türk şirketleri arasında en yüksek tutarlı ihraç işlemi oldu. Şirketimiz için tarihi bir başarıya imza atarken aynı zamanda Türk şirketlerinin eurobond ihraçları içinde de en yüksek tutarlı işlemlerden birini gerçekleştirdik. Ayrıca bu ihraç, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 2021'den beri gerçekleşen ilk çelik şirketi ihracı olması özelliğini taşıyor. Gerçekleşen 750 milyon dolarlık tahvil ihracımıza yüzde 8,375 kupon faiz oranı seviyesinden günümüz piyasa şartlarında oldukça başarılı bir oranla planlanan ihraç tutarının dört katının üzerinde talep aldık. Bu kaynağı, kredi portföy ortalama vademizi uzatarak bilançomuzu daha sağlıklı hale getirmek ve yatırımlarımızı finanse etmek için kullanmayı planlıyoruz."

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