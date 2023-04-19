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Erdem Can: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, EuroCup'ta yarı finale çıktıkları Ratiopharm Ulm maçı sonrası konuştu

Giriş: 19.04.2023 - 21:51 | Güncelleme: ABONE OL
Erdem Can: Oyuncularımla gurur duyuyorum
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Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası çeyrek finalinde Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 86-76 yenerek yarı finale çıktıkları maçtaki geri dönüşlerinden dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, oyuncularını tebrik ederek, "Yarı finaldeyiz. Bütün organizasyonumuzla ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Çok sert bir maçtı. İlk yarı hücumda yavaş oynadık. İkinci yarıda da istediğimiz tempoya çıkamadık ama daha akıllı oynadık. İyi bir galibiyet aldık. Tek odaklandığımız şey bundan sonraki maç olacak." diye konuştu.

Öte yandan, Ratiopharm Ulm Başantrenörü Anton Gavel ise Türk Telekom'u tebrik ederek, "Maça iyi başladık. Son çeyrekte istediğimiz savunma sertliğinde oynayamadık ve Türk Telekom geri dönerek kazandı. Rakibimizi kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

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