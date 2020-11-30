Erdal Tosun anılıyor

Yılmaz Erdoğan, vefatının 4'üncü yılında Erdal Tosun'u andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dostumuz, ağabeyimiz Erdal Tosun'u sevgi ve özlemle anıyoruz" dedi. Ahmet Kural ise Tosun'u kırmızı güllü bir fotoğrafla andı.

Erdal Tosun, 30 Kasım 2016'da Sarıyer, Büyükdere Caddesi İl Jandarma Komutanlığı Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 53 yaşındayken yaşamını yitirmişti.