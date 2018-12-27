Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, alışveriş merkezi çıkışında elinde poşetleriyle görüntülenen Erdal Özyağcılar, valenin aracını getirmesini bekledi. Yılbaşı alışverişine çıkan oyuncu, gazetecilere selam vererek, “Her şey yolunda” deyip aracına yöneldi.

Öte yandan, usta oyuncuya geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir programda sarf ettikleri sözler nedeniyle soruşturma açılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hatırlatıldı. Özyağcılar, "Konuyla alakalı yorum yapmayayım. Ben fikrimi Instagram hesabımdan belirttim" dedi.

Oyuncu, sosyal medya hesabından usta oyuncuların fotoğraflarını paylaşıp, "Sevgili Metin, sevgili Müjdat... Bu yaşadıklarınız kötü bir rüya olsun. Yarın uyanalım" notunu düşmüştü.