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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Projenin yönetmenliğini üstlenen Erdal Beşikçioğlu, oyun öncesi gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Beşikçioğlu, "Normal şartlarda iki yıl önce gerçekleşecek olan bir prömiyerdi bu ama malum pandemi izin vermedi. Herkes gerçek bir olaydan uyarlanan bir hikaye seyredecek. Kadına şiddeti ele alan bir iş oldu. İzleyicinin yorumunu ben de merak ediyorum." dedi.

"KEYİF ALDIĞIM BİR İŞ OLDU"

Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizisi 'Hamlet'in hatırlatılması üzerine de konuşan 51 yaşındaki oyuncu, "Behzat Ç.'den sonra yaptığım en keyifli bir iş diyebilirim. Büyük keyif aldığım bir iş oldu." ifadelerini kullandı.

Burcu Biricik, Hayal Köseoğlu, Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Furkan Andıç, Hande Doğandemir gibi isimlerin katıldığı prömiyerde oyun ayakta alkışlandı.

Kadına yönelik artan şiddete ve kadın cinayetlerine sahneden itiraz eden oyun; İngiltere, Kanada ve İskoçya gibi sahnelendiği birçok ülkede ilgi görüp tartışma yaratmıştı. 'Küvetteki Gelinler', üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatılıyor.