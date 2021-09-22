'Küvetteki Gelinler'le şiddete tepki 0:00 / 0:00

Erdal Beşikçioğlu, kadın cinayetlerine ‘Küvetteki Gelinler' oyunu ile dikkat çekecek

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Kadına yönelik artan şiddete ve kadın cinayetlerine sahneden itiraz var. Erdal Beşikçioğlu, kurucusu olduğu Tatbikat Sahnesi'nde 'Küvetteki Gelinler' oyununu sahneye koymaya hazırlanıyor. İngiltere, Kanada ve İskoçya gibi sahnelendiği birçok ülkede ilgi gören ve tartışma yaratan oyun, üç kadının aynı adam tarafından gösterilen sahte sevgiyle kandırılıp, dolandırıldıktan sonra yalnızlaştırılmalarını ve ardından benzer yöntemlerle yok edilmelerini anlatılıyor.

Yönetmenliğini, Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı oyunda Hazal Türesan, Selin Zafertepe ve Naz Göktan oynuyor. Beth Graham, Charlie Thomlinson ve Daniela Vlaskalic'in yazdığı 'The Drowning Girls'den Beliz Coşar'ın çevirdiği 'Küvetteki Gelinler' için Erdal Beşikçioğlu geçtiğimiz hafta bir tanıtım videosu çekti. Üç oyuncu, üzerindeki gelinliklerle girdikleri, içinde küvet olan havuzu performans alanı haline dönüştürdü. 'Küvetteki Gelinler, Türkiye prömiyerini 6 Ekim'de Fişekhane'de yapacak.

Erdal Beşikçioğlu'nun eşi Elvin Beşikçioğlu ile birlikte kurduğu Tatbikat Sahnesi, diğer oyunlarını da Fişekhane Sahnesi'nde seyirciyle buluşturacak. 'Küvetteki Gelinler'in dışında 'Fahrenheit 451', 'Nina' ve 'Bir Delinin Hatıra Defteri' de yeni sezonda sahnelemeye devam edecek.