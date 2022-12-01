"TÜRKİYE'DE BALE MAALESEF İHMAL EDİLİYOR"

Bale sanatçısı Büşra Ay, "Bale Türkiye'de maalesef ihmal ediliyor. Çok iyi sanatçılarımız var ama fakat çok tanıtılmadığı için çok bilinmezde kalıyoruz. Her işte olduğu bizimkinde de çok emek var. Türk balesinde sistemsel olarak problemler var. Çalışma şartlarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. AKM açıldı, tekrardan İstanbul Devlet Opera ve Balesi evine dönmüş oldu." dedi.

Bale macerasını anlatan Ay, "9 yaşında başladım. Babamın işinden dolayı Ankara'ya taşınmıştım. Annem sosyalleşmem için bale eğitimimi almamı istedi. Ankara Devlet Opera ve Balesi'ni kazandım. Bir tutku ve heves geçer diye düşünmüşler ama ben hala devam ediyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.