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Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', dün akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu, sanat yolculuğunu, Behzat Ç.'yi ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı

Giriş: 01.12.2022 - 08:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fatih Altaylı, dün akşamki programında oyuncu Erdal Beşikçioğlu, müzisyen Elif Kaya, bale sanatçısı Büşra Ay ve şef Aylin Yazıcıoğlu'nu ağırladı. Programın ilk bölümünde Erdal Beşikçioğlu, sanat yolculuğunu anlattı.

  • "GAZETECİ OLMAK İSTİYORDUM"

    Çocuk yaşlarda gazeteci olmak istediğini söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Üniversiteyi kazanamamıştım. Devlet tiyatrosunda çocuk oyunlarında çalışmaya başladım. Babam ticaret yapmamı istiyordu, çünkü bankacıydı. 'Oğlum kimse sanattan para kazanamıyor' dedi. Ben de 'belki kazanırız baba' diye yanıt verdim. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Liseyi 6 sene de üniversiteyi 4 yılda bitirdim" dedi.

  • "ÖLÜMSÜZLÜĞÜ GENÇLERE DOKUNARAK BULUYORUM"

    52 yaşındaki Erdal Beşikçioğlu, Fatih Altaylı'nın "Dizilerden kazandığınız parayı tiyatroya yatırıyorsunuz" sözleri üzerine şunları söyledi: Gençlerden sorumluyum. Bizim zamanımızda çok güzel ağabeylerimiz vardı bize yol gösterirdi. Çağ, öyle bir çağa geldi ki artık herkesin yolu birbirinden ayrı sapkın bir hale dönüştü. İnsanların hepsi kendilerini düşünür oldular, haklılar da böyle bir ortamda da insan kendini düşünebiliyor. Ben de o yüzden tiyatro ile öğrencilere bir parça anımı bırakarak ölümsüzlüğü burada buluyorum. O yüzden tiyatro üzerinde inat ediyorum. Tiyatro benim için televizyondan öndedir" diye konuştu.

  • 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununun kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdal Beşikçioğlu, "Oynarken şanslı hissettiğim oyunlardan biri" dedi.

  • "SANATTAN PEŞİN ALINAN VERGİ CANIMI SIKIYOR"

    Tatbikat Sahnesi'nin kurucusu olan tiyatrocu, "Bilet fiyatları 3'te 1 oranında azalıyor. Benim en çok canımı sıkan sanattan alınan peşin vergi. Seyirciye endekslisiniz. Böyle olunca da sizin yaratıcı kimyanız tuhaf bir sansür haline geliyor. Biraz daha özgür olduğumuz zaman daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

    Usta oyuncu ayrıca "Kültür ve Turizm Bakanlığı elinden gelen her şeyi yapıyor ama bize verdikleri destek ile bizden istedikleri, oyununuzun fotoğraflarını, afişini, görüntülerini gönderin dedikleri zaman bize verdikleri bütçe bitiyor zaten. Herkesi sevindirmek istiyorlar ama kendi içerisindeki bu yapıyı nasıl düzenliyorlar bilmiyorum ama hiçbir tiyatroya yettiğini düşünmüyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.

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