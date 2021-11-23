Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Son dakika: Ercan Turgut hayatını kaybetti! Ercan Turgut kimdir? - Magazin haberleri

Ercan Turgut hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser ile mücadele eden ünlü sanatçı Ercan Turgut, yaşamını yitirdi. 70 ve 80'li yıllarda kariyerinin zirvesine çıkan Turgut, müzik dünyasına çok sayıda eser kazandırmıştı

23.11.2021 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ercan Turgut hayatını kaybetti! Ercan Turgut kimdir? - Magazin haberleri

Arabesk ve taverna müzikleriyle bir döneme damga vuran Ercan Turgut'tan acı haber geldi. 69 yaşındaki Turgut, kanserle mücadelesini kaybetti. Sanatçının ölüm haberini şarkıcı Semiha Yankı duyurdu.

Yankı, "Olmadı be Ercan... Çok erken çok... Ateş düştü içime... Huzurla uyu yoldaşım... Ahhh ahhh..." ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

"BENİ ÇOK ÜZDÜN GÜZEL İNSAN"

Acı haberin ardından Fedon da, "Ah be Ercan'ım ah be büyük Fenerbahçelim, efendiliğin, kişiliğin, sanatçılığın, adamlığın ve 50 yılı aşkın arkadaşlığımın güzel insanı, beni çok üzdün, Nur içinde yat, mekanın cennet olsun, NEREDESİN SEN" dedi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Turgut Ercan'ın Instagram hesabındaki son fotoğraf duygulandırdı. Usta sanatçı, Melike Demirağ ve Atilla Özdemir ile sahne aldığı bir mekanda çekilen fotoğrafına, "Çok özledim çok" notunu düşmüş.

https://www.instagram.com/p/CS1mJNuNqtA/

ERCAN TURGUT HAKKINDA

7 Ekim 1952 senesinde Malatya’da dünyaya gelen Ercan Turgut, müzik dünyasına 13 yaşında adım attı. Turgut, 1974 yılında “Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna” adını taşıyan ilk albümünü dinleyicisiyle buluşturmuştu.

&Uuml;mit Besen ve Ercan Turgut
Ümit Besen ve Ercan Turgut

Genç yaşına rağmen güçlü sesiyle kendi dönemine damgasını vuran Ercan Turgut ,1979 senesinde çıkardığı “Dönemezsin” isimli albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ercan Turgut, 90’lı senelerde “Ankara Büyük Şehir Belediyesi Kent Orkestrası Solisti” olarak çalışmalarına devam etmişti.

ALBÜMLERİ

2013 – Hatırladıkça
2007- Başımın Tatlı Belası
1986 – Tanrı Misafiri
1981 – Azap Çiçeği
1979 – Dönemezsin
1976 – Tövbe
1974 – Olur Böyle Şey / Gülme Sakın Komşuna

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
İhanetini öğrenmek için öyle şeyler yaptı ki...
İhanetini öğrenmek için öyle şeyler yaptı ki...
Fark edince seferber oldular! Denizden bakın ne çıktı
Fark edince seferber oldular! Denizden bakın ne çıktı
Arama çalışmalarına katılmıştı! Tutuklanmadan önce böyle konuşmuş
Arama çalışmalarına katılmıştı! Tutuklanmadan önce böyle konuşmuş
Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Aile fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Yolda duraksayan kişiyi bıçakladılar!
Yolda duraksayan kişiyi bıçakladılar!
Otobüsün freni patladı! 6 araca çarptı! O anlar kamerada!
Otobüsün freni patladı! 6 araca çarptı! O anlar kamerada!
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Prof. Dr. Tecer: Havada koronavirüsün RNA'sına rastladık
Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi
Covid: İtalya’da 3. doz aşı için bekleme süresi 5 aya indirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.