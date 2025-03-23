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        Haberler Magazin Ercan Saatçi'nin ilk sözleri - Magazin haberleri

        Ercan Saatçi'nin ilk sözleri

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ercan Saatçi, serbest bırakıldıktan sonra adliye çıkışında yaptığı ilk yorumda; "Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 11:43 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:45
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        Ercan Saatçi'nin ilk sözleri
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

        Bu soruşturma kapsamında müzisyen Ercan Saatçi de gözaltına alınmıştı. Hâkimliğe sevk edilen Saatçi 'yurt dışına çıkış yasağı' ile serbest bırakıldı.

        Ercan Saatçi, serbest kaldıktan sonra şu yorumda bulundu; "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi."

        Ekrem İmamoğlu tutuklandı
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        #ercan saatçi
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