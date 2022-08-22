"Merakla konser gününü bekliyoruz"

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İzel ile birlikte Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde konser verecek olan Ercan Saatçi ile Çelik, basın mensuplarına poz verdikten sonra muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Saatçi, "Uzun yıllar sonra İzel-Çelik-Ercan olarak konser vereceğiz. Onun heyecanını yaşıyoruz. Bugün de kostüm provasına geldik. Biletler tükenmiş bile... Seyircinin bizi özlediği gibi, biz de onları özledik. Merakla konser gününün gelmesini bekliyoruz." açıklamasını yaptı.