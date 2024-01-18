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        Haberler Dünya Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA düşürüldü

        Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA düşürüldü

        Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:16 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:16
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        Erbil'de ABD üssünü hedef alan İHA düşürüldü
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        Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

        IKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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