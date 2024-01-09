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        Haberler Dünya Epstein skandalında Türkiye detayı! "Çocukları kaçırıp ABD'ye götürüyordu"

        Epstein skandalında Türkiye detayı! "Çocukları kaçırıp ABD'ye götürüyordu"

        ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:43
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        • 1

          En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Şimdilerde davası tekrardan gündem olan skandal hakkında hayrete düşüren bir detay daha ortaya çıktı.

        • 2

          TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRMIŞ

          Amerikan basınının haberlerine göre 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı görüldü.

        • 3

          İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatlığını üstlenen Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguya aldı. 1328 NO'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko'nun sorgusunda ortaya bir başka detay daha çıktı. 13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti:

        • 4

          “15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”

          Marçinko ise kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyi reddetti ve itirazlarını sundu.

        • 5

          Listede yer alan bazı isimler:

          Ghislaine Maxwell
          Virginia Lee Roberts Giuffre
          Kathy Alexander
          Miles Alexander
          James Michael Austrich
          Philip Barden
          Cate Blanchett
          David Boies
          Laura Boothe
          Evelyn Boulet
          Rebecca Boylan
          Joshua Bunner
          Naomi Campbell
          Carolyn Casey
          Paul Cassell
          Sharon Churcher
          Bill Clinton
          David Copperfield
          Alexandra Cousteau
          Cameron Diaz
          Leonardo DiCaprio
          Alan Dershowitz
          Dr. Mona Devanesan
          Bradley Edwards
          Amanda Ellison
          Cimberly Espinosa
          Annie Farmer
          Marie Farmer
          Alexandra Fekkai
          Crystal Figueroa
          Anthony Figueroa
          Louis Freeh
          Eric Gany
          Meg Garvin
          Sheridan Gibson-Butte
          Robert Giuffre
          Al Gore
          Ross Gow
          Fred Graff
          Philip Guderyon
          Shannon Harrison
          Stephen Hawking
          Victoria Hazel
          Brittany Henderson
          Brett Jaffe
          Michael Jackson
          Carol Roberts Kess
          Dr. Karen Kutikoff
          Peter Listerman
          George Lucas
          Tony Lyons
          Bob Meister
          Jamie A. Melanson
          Lynn Miller
          Marvin Minsky
          David Mullen
          Joe Pagano
          Mary Paluga
          J. Stanley Pottinger
          Joseph Recarey
          Michael Reiter
          Jason Richards
          Bill Richardson
          Sky Roberts
          Scott Rothstein
          Forest Sawyer
          Doug Schoetlle
          Kevin Spacey
          Cecilia Stein
          Mark Tafoya
          Brent Tindall
          Kevin Thompson
          Donald Trump
          Ed Tuttle
          Emma Vaghan
          Kimberly Vaughan-Edwards
          Cresenda Valdes
          Anthony Valladares
          Maritza Vazquez
          Vicky Ward
          Jarred Weisfeld
          Courtney Wild
          Bruce Willis
          Daniel Wilson
          Prens Andrew

        • 6

          JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

          Jeffrey Epstein, Amerikalı bir milyarder iş adamı ve mali suistimal suçlamalarıyla ünlenen bir figürdür. Finansal danışmanlık şirketi olan J. Epstein & Company'nin kurucusuydu ve finans dünyasında önemli bağlantılara sahipti. Epstein, lüks yaşam tarzıyla tanınırken, sosyal çevresinde birçok etkili isimle ilişki içindeydi, bunlar arasında siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyasından isimler bulunuyordu. Epstein, 14 yaşındaki bir kıza seks için para ödemekle suçlanmasının ardından ilk olarak 2005 yılında Florida'da tutuklandı. Reşit olmayan onlarca kadın benzer cinsel istismar suçlarını yöneltti ancak savcılar nihayetinde Epstein'in 2008 yılında bir kadının suçlamalarını kabul etti. Epstein 13 ay hapisle cezalandırılmıştı. Epstein, yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etti. Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell reşit olmayan kadınları tuzağa düşürmekten yargılandı ve 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

          Kaynak: The Independent

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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