"Epilepsi nöbetlerinde panik yapmayın"

Çocuk Nörolojisi Uzmanı Doç. Dr. Hülya İnce, epilepsi hakkında bilgilendirmede bulundu. Epilepsinin, dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve bilinç kaybı, kasılmalar gibi belirtilerle kendini gösteren nörolojik bir hastalık olduğunu kaydeden Doç. Dr. İnce, "Epilepsi nöbeti sırasında yapılan doğru müdahaleler, kişinin güvenliği açısından büyük önem taşır. Ancak, toplumda bu konuda yeterli bilinç oluşmadığından, yanlış uygulamalar ciddi risklere yol açabilir" diye konuştu.

"SAKİN KALINMALI"

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Bir kişinin epilepsi nöbeti geçirdiğine tanık olunduğunda öncelikle sakin kalınması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. İnce, "Panik yapmak, durumu daha da karmaşık hale getirebilir ve yanlış müdahalelere yol açabilir. Bunun yerine kişinin güvenliğini sağlamalısınız. Nöbet geçiren kişiyi tehlikeli alanlardan (trafik, sert zemin, keskin nesneler vb.) uzaklaştırarak başının altına yumuşak bir destek koyabilirsiniz. Eğer mümkünse kişiyi nazikçe yan çevirerek solunum yolunun açık kalmasını ve kusma durumunda boğulma riskinin azalmasını sağlayabilirsiniz. Nöbet sırasında kişinin ağzını açmaya çalışmak dişlerine, çenesine ve solunum yollarına zarar verebilir. Dilini yutması mümkün değildir; bu nedenle ağzına herhangi bir nesne koymaktan kaçınılmalıdır" dedi.

"NÖBETLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 2 DAKİKADAN KISA SÜRER" Nöbetlerin büyük çoğunluğunun 2 dakikadan kısa sürede sona erdiğini dile getiren Doç. Dr. İnce, "Ancak, nöbetin süresi uzarsa veya kişi nöbet sonrası bilincini geri kazanmazsa, derhal sağlık kuruluşuna haber verilmelidir. Kişi nöbetten sonra kendine geldiğinde, genellikle yorgun ve bilinçsiz olabilir. Onu rahatlatmaya çalışarak kendini toparlaması için zaman tanıyabilirsiniz" şeklinde konuştu. Her epilepsi nöbetinin acil müdahale gerektirmediğini; ancak bazı durumlarda mutlaka 112 Acil Servisi'nin aranması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. İnce, "Eğer nöbet 5 dakikadan uzun sürüyorsa, kişi peş peşe birden fazla nöbet geçiriyorsa, ilk kez nöbet geçiriyorsa, solunum güçlüğü yaşanıyorsa veya cilt rengi değişiyorsa, nöbet sırasında başını sert bir zemine çarptıysa ya da ciddi bir yaralanma söz konusuysa acil yardım çağırılmalıdır" dedi. "TOPLUMDA FARKINDALIK ARTIRILMALI" Toplumda farkındalığı oluşturmanın önemine değinen Doç. Dr. İnce, "Epilepsiye yönelik farkındalık çalışmaları, hem hastaların hem de toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunarak daha güvenli bir yaşam alanı oluşturabilir. Doğru müdahalelerle epilepsi hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve yanlış inanışların önüne geçmek mümkündür. Sağlığınızı ve çevrenizdekilerin güvenliğini korumak için epilepsi konusunda bilinçlenmek ve doğru müdahale yöntemlerini öğrenmek hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.