08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK),Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in kıyasen fatura düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, ''kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceği, uygulamanın belirli bölgeler için belirli bir süre geçerli olacağı'' bildirildi.
EPDK'den yapılan açıklamada, kıyasen fatura düzenlenmesi konusunda kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapılarak vatandaşın yanlış bilgilendirildiği kaydedildi.
Bu durumun son örneğinin TESK Başkanı Palandöken'in değerlendirmeleri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"TESK Başkanı Palandöken, 'Çalışmayan kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki bir tüketicinin, bir saha çalışanının hayatı bütün düzenlemelerden daha değerlidir ve bu düzenleme insanımızın sağlığı için yapılmıştır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, rutin sayaç okumaları devam edecek. Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir.
Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da iki yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Düzenlemenin en iyi şekilde anlaşılması için yaptığımız açıklamalara rağmen, Sayın Palandöken ne yazık ki birini bile okumamış ya da okumuş, ucuz popülizm yapmanın peşine düşmüş görünmektedir. Binlerce esnaf ve sanatkarı temsil eden bir konfederasyonun başkanına böyle yalan yanlış açıklamalar yapmak, esnaf ve sanatkarlarımızı EPDK'ye karşı kışkırtmak, görevinin ağırlığına yakışmayan sorumsuzca bir davranıştır."
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!