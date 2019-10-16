16 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EPDK, birçok ilde ve dağıtım bölgesinde gündeme gelen, yoğun biçimde abone şikayetlerine de konu olan “elektrikte güvence bedeli iadeleri”de yaşanan sorunla ilgili önemli bir çalışma yürütüyor. Bu çalışmanın ayrıntılarına geçmeden önce elektrikte güvence bedelleriyle ilgili yaşanan sorunu kısaca özetleyelim. Elektrik dağıtım sektöründe tam rekabetin sağlanması için ikili bir yapı oluşturuldu. Bir yanda şehiriçi dağıtım şirketleri bulunuyor. Diğer yanda da bunların kardeş kuruluşları ( dağıtım şirketi ile aynı holding çatısı altında yer alan) GTŞ’ler görev yapıyor. GTŞ’ler, abonelik işlerini yürütüyor.
İADE KRİZİ
Bazı GTŞ’ler, ilk abonelik sırasında tahsil edilen elektrikte güvence bedelinin iadesinde yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Aboneye, zamanında ve öngörülen koşullarda paralarını iade etmiyor. Bu nedenle abonelerden Ankara’ya yoğun şikayetlerin iletildiği biliniyor.
SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR
Şimdi, EPDK’nın çalışmasının ayrıntılarına girebiliriz. Kurum, bazı görevli tedarik şirketleri hakkında “güvence bedelini usulüne uygun ve zamanında ödemedikleri” gerekçesiyle soruşturma yürütüyor. Soruşturma sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketleri yüklü tutarda para cezası bekliyor.
Peki, güvence bedelinde iade koşulları ne? Abone, başvurdu. Elektrik aboneliği sona erdi. İlgili GTŞ’nin, 3 gün içinde güncellenen bedeli aboneye iade etmesi gerekiyor.
Bedel, bu sürede iade edilmezse yaptırımı var mı? Evet. Aboneye verilecek tutar iki katına çıkıyor ve faiz işletiliyor. Bu arada EPDK’nın da ilgili işletme hakkında daha ağır koşullarda cezai yaptırım uygulaması gündeme geliyor.
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