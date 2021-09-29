EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, dijital ortamda düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 2021) açılışında yaptığı konuşmada, 1 Haziran'da Vadeli Elektrik Piyasası'nın açıldığını, cuma günü de Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın devreye gireceğini söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, EPDK'nin Türkiye'nin enerji vizyonu için büyük önem taşıyan elektrikli araçlar konusunda yoğun çalışma içinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz." dedi.
Yılmaz, elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımının esas olacağını belirterek şöyle devam etti:
"Üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Kovid-19 salgınının etkileri uzun sürdü ancak bu tip krizler avantajlara dönüşüyor. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz. Dünyadaki bütün iyi uygulama örneklerini inceliyoruz. İlgili paydaşlarla istişare ediyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması akabinde ikincil düzenlemeleri hızla yürürlüğe koyacağız."
VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI 1 EKİM'DE AÇILIYOR
Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın 1 Ekim'de açılacağını yineleyen Yılmaz, "Bunlar medyada hak ettiği ilgiyi görmese de sektörümüz için tarihi nitelikte adımlar. Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefine ulaşması yolunda çok önemli gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.
Yılmaz, enerji alanındaki gelişmelerin ülkelerarası sektörel iş birlikleri için önemine işaret ederek, "Artık enerjide dönüşümü, depolamayı, alternatif enerji üretim sistemlerini, deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerinin planlamalarını, elektrikli araçlar ve şarj sistemlerini, kısaca enerjide yeni olan her şeyi doğru zamanda ve zeminde tartışmanın zamanı." diye konuştu.
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