20 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK desteği, Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG Derneği iş birliği ile Türkiye’de ilk kez Dünya LPG Birliği (WLPGA) Bölgesel Zirvesi gerçekleştirildi.
Zirvenin açılışında konuşan EPDK Başkanı Yılmaz, bu zirvenin hem dünyanın önde gelen LPG pazarlarından biri olan Türkiye’nin potansiyelinin daha iyi anlaşılması hem de piyasadaki yatırım olanaklarını yatırımcıların yerinde görmesi açısından değerli bir platform olduğunu dile getirdi.
Yılmaz, LPG'nin petrol gibi bağımsız bir sektör olduğunu ve EPDK bünyesinde LPG’ye ilişkin daire başkanlığı bulunduğunu söyledi.
LPG’nin şikayetlerin en az olduğu bir sektör olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi:
"LPG sektöründeki şikayet ağır sonuçlara varabilir. Dolayısıyla buradaki ilk düzenlemelerimiz çok sıkıydı, belki de sıkı olması gerekiyordu. Çünkü buradaki basit bir ihmal çok pahalıya mal olabilirdi. EPDK olarak düzenlemelerimizi bu bakış açısıyla düzenledik. Piyasa oturdukça bu husustaki düzenlemelerimiz ve müdahalelerimiz geriye doğru çekiliyor. Bizim temel gayemiz, piyasaya müdahale etmemek, piyasayı gözetlemek. Piyasayı takip ederken ihtiyaç duyulan düzenlemeleri LPG sektörüyle birlikte yapıyoruz."
"KENDİMİZİ SEKTÖRÜN PATRONU GİBİ GÖRMÜYORUZ"
Yılmaz, karar alıcılar ve EPDK olarak kendilerini hiçbir zaman sektörün patronu gibi hissetmediklerini belirterek, sektörle birlikte yürüdüklerini ve sektörün görüşlerini önemsediklerini dile getirdi.
Petrol ve LPG'nin kardeş sektör olduğuna işaret eden Yılmaz, "Kurum olarak kendi başarımızı ölçerken sektör ile diyaloğumuz, sektörümüz ne kadar gelişmiş, tüketici şikayetleri ne kadar azalmış ve dünya pazarında ne kadar ilerlemişiz bunlara dikkat ediyoruz, başarımızı bununla ölçüyoruz." dedi.
Yılmaz, "LPG, akaryakıt, enerji sektöründe istihdam çoğalmıyor, üretim artmıyor, kalite yükselmiyorsa demek ki, EPDK olarak kaliteli paydaşlık yapmamışız demektir." anlayışı ile yola devam ettiklerini vurguladı.
Sektörde kendilerinin patron olmadığını ifade ettiklerini anımsatan Yılmaz, "Patron tüketicidir. Biz tüketiciyle, üreticileri, dağıtıcıları, yani sektörün paydaşlarını bir araya getirdiğimiz sürece kaliteli bir sektör oluşturup geliştiririz. LPG sektöründen memnun olmayan bir vatandaşımız olduğu takdirde o sektörü ne kadar kaliteli düzenlerseniz düzenleyin, ne kadar büyük şirketler yatırım yaparsa yapsın onu ileriye götürmemiz mümkün değildir." diye konuştu.
"HUKUK VE DÜZENLEME GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
Yatırımcıları yerli ve yabancı şeklinde ayırmaktan hoşlanmadıklarını bildiren Mustafa Yılmaz, "Yeter ki yatırımcı gelsin, istihdam oluşsun, sektöre ve Türkiye’ye katkı versin. Katkı vermesi için de yatırımcının burada para kazanma öngörüsünün olması lazım. Yatırımın gelmesi için güvenlik önemlidir. Güvenlik derken polis vesaire değil, hukuk ve düzenleme güvenliği çok önemli. Sektörümüzün bize vereceği ışığı her zaman alıyoruz ve onu da parlatıyoruz. Yatırımcılara ilişkin hukuk ve düzenleme güvenliğimizin kalitesini artırmak için hepinizin katkısını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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