Enrique Iglesias: Yeni albüm gelmeyecek

Ünlü şarkıcı, "Ben müzik yapmayı ve konser vermeyi çok seviyorum. Umarım daha çok uzun seneler dinleyicilerim beni bırakmaz. Şu sıralar müzik haricinde başka bir plan yapamıyorum ama zamanın ne getireceğini bilemeyiz tabii" demişti.



Fotoğraflar: AP, Reuters