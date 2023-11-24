Enrique Iglesias: Yeni albüm gelmeyecek
İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, emeklilik kararını, "Artık albüm yapmayacağım" sözleriyle duyurdu
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İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias, samimi açıklamalarda bulundu. Bilinmeyenlerini anlatan 48 yaşındaki Iglesias, yaklaşan 11'inci stüdyo albümünün yayınlanmasının ardından emekli olacağını belirtti.
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"TAMAMEN BİTTİ"
'Final' adlı albümünün ikinci bölümü 'Volume 2'yi şubat ayında sevenleriyle buluşturmaya hazırlanan Enrique Iglesias, konuyla ilgili, "Tamamen bitti. Turun ikinci ayağından hemen önce bir veya iki video çekmek ve bunu başlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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'Final Volume 2'nin son albümü olacağını yineleyen ünlü şarkıcı, "Birkaç yıldır bu albüm üzerinde çalışıyorum ve benim için son albümümdü" dedi.
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"SON YILLARDA ÜZERİNDE DÜŞÜNDÜĞÜM BİR ŞEYDİ"
Öte yandan Enrique Iglesias, 2021'de sosyal medya hesabından, "Final benim son albümüm olabilir. Bu son yıllarda üzerinde düşündüğüm bir şeydi" şeklinde konuşmuştu.
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Müzikten uzaklaşmayacağını ifade eden Enrique Iglesias, "Şarkı yazmayı bırakmayacağım çünkü şarkı yazmayı seviyorum. Şarkılar bir albüm olarak paketlenmek zorunda değil" ifadelerini kullanmıştı.
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"ZAMANIN NE GETİRECEĞİNİ BİLEMEYİZ"
Ayrıca Enrique Iglesias, 2015'te Habertürk'e verdiği röportajda, "Gelecek ile ilgili planlarınız nedir? Babanız gibi sahnelerde mi olacaksınız yoksa emeklilik planları yapıyor musunuz?" sorusuna da yanıt vermişti.
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Ünlü şarkıcı, "Ben müzik yapmayı ve konser vermeyi çok seviyorum. Umarım daha çok uzun seneler dinleyicilerim beni bırakmaz. Şu sıralar müzik haricinde başka bir plan yapamıyorum ama zamanın ne getireceğini bilemeyiz tabii" demişti.
Fotoğraflar: AP, Reuters