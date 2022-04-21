60. sanat yılını kutladı

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Fransız sanatçı Enrico Macias, 60. meslek yılına özel önceki gün Paris Olympia'da konser verdi. 50. kez Olympia sahnesine çıkan sanatçıya oğlu Jean-Claude Ghrenassia’nın yönettiği orkestra eşlik etti. Fransa’nın her yerinden hayranlarının haftalar önce konser biletlerini tükettiği geceye, İzmir’den de bir grup sanatsever gitti.

"TÜRKİYE’NİN TANITIM YÜZÜ AJDA PEKKAN OLMALI"

Ajda Pekkan ile ilk kez 1976 yılında Paris Olympia'da konser veren Macias, Süperstar'ı büyük hayranlıkla andı. "Bütün dünya ülkeleri reklamlarını sanatçılarıyla yapıyor." diyen Macias, Kültür Bakanlığı’na seslendi: "Kültür Bakanlığı, Türkiye’nin tanıtımıyla ilgi olarak yapacağı en büyük reklamı Ajda Pekkan’la yapabilir. Örneğin Amerikalılar, Angelina Jolie ve Madonna ile yapıyor. Pekkan'ın bir Olympia konserinin promosyonu, Paris sokaklarında yüzlerce afişinin asılmasıyla başlar. Onunla yapılacak birçok röportaj dergilerde yer alır ve gündem oluşur. Bu konser, iki ülke arasında daha güçlü bir kültürel bağ oluşturur."

"DARIO MORENO’NUN HAYATINI HERKES OKUMALI"

Yakın dostu Erkan Özerman’ın yazdığı "İzmirli Dario" adlı kitabı ilgiyle okuduğunu söyleyen Enrico Macias, Dario Moreno'yla ilgili yanlış bilgilerin olduğunu, gerçeklerin tüm dünyaya anlatılması gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

Moreno'nun plakçısı ve menajeri Marouani, bu büyük sanatçıyı Meksikalı olarak lanse etmişti. Onun, ölünceye kadar Türk pasaportunu hiçbir zaman değiştirmediğini ve Türk olduğunu ispat etmiştir bu kitap. Dario Moreno'nun Fransa'daki ve dünyadaki başarısını anlatan bu kitabın mutlaka sevenleri tarafından okunması gerekir. Kültür Bakanlığı, bu kitaba destek olarak, tüm dünyadaki Dario Moreno hayranlarına çok sevdikleri sanatçının gerçek kimliğini öğretmiş olur.

Ajda Pekkan ve Erkan Özerman'ın Fransa kamuoyu tarafından tanınan iki önemli insan olduğunu da söyleyen Fransız sanatçı, "Her ikisine de Fransa Devleti tarafından madalya verilmiştir. Bu değerli iki insan üzerinden kurulacak kültürel ilişki, Türkiye için değerli ve önemli olacaktır diye düşünüyorum," dedi.