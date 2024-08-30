Enrico Maassen: Bu sezonun ilk final maçını kazandık

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off maçında deplasmanda Trabzonspor'u penaltılarda 5-4 mağlup eden St. Gallen'de teknik direktör Enrico Maassen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BU SEZONUN İLK FİNAL MAÇINI KAZANDIK"

Enrico Maassen kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk yarı cesaretli bir şekilde oynadığımızı düşünüyorum. Planladığımız şekilde oynadık. İlk yarıdaki dominant oyunumuzla ilk yarı oyun üstünlüğüyle soyunma odasına girdik. İkinci yarıda konsantrasyon eksikliği ile gol yedik. Taraftarlar devreye girdi ve yedek kulübesindeki güçlü kadrosuyla bizi zorlamaya başladılar. Takımım hiç pes etmedi ve sonuna kadar mücadele etti. 60 dakikadan sonra maç iki takımın dengeli mücadelesiyle geçti. Genel olarak iki pozisyon verdik. Bir tanesi gol oldu. Direkten dönen frikik olsaydı buradan üzgün ayrılabilirdik. Sonunda biz galip geldik. Bu sezonun özelinde baktığımızda ilk final maçından galip ayrıldık" ifadelerini kullandı.