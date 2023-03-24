Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, elde ettiği başarılarla tarih sayfalarını yeniden yazmaya devam ediyor.

Rekorları bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü pek çok kez ifade eden tecrübeli futbolcu, 20 yıllık milli takım kariyerinde bir kilometre taşını daha geride bıraktı.