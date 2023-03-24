REAL MADRİD TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ
Cristiano Ronaldo, 438 maça çıktığı Real Madrid'de 450 gol atarak kulüp tarihinin en skorer futbolcusu oldu.
Ronaldo, Real Madrid formasıyla 2009-2018 yıllarında 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2'şer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı.
Portekizli yıldız, Manchester United ile 346 karşılaşmada 145 gol, Juventus'ta 134 maçta 101 gol ve Sporting Lizbon'da 31 müsabakada 5 gol attı.
Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 10 maçta ise 9 gol buldu.