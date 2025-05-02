ENKA Sanat Zuhal Olcay'la baharı uğurluyor
ENKA Sanat'ın, ENKA Oditoryumu'nda sürdürdüğü etkinlikler, Mayıs'ta iki özel konserle sona eriyor. Ülkemizin en önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet 6 Mayıs'ta "Yansımalar" konseri ile, ülkemizin en özel seslerinden Zuhal Olcay ise 8 Mayıs'ta çok özel bir konserle müzikseverlerle buluşacak
ENKA Sanat, bahara iki özel konserle veda ediyor. 6 Mayıs’ta ENKA Oditoryumu’nda sahne alacak Borusan Quartet "Yansımalar" konseri, klasik müziğin hem zamansız hem de yenilikçi yönlerini bir arada hissettirecek bir gece vaat ediyor.Borusan Quartet
Konserde, 20. yüzyılın müziği, ses ve algı dünyasına yaptığı eşsiz katkılarla ayrı bir yere sahip olan Claude Debussy’nin, yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı Sol minör Yaylı Çalgılar Dörtlüsü seslendirilecek.Reto Bieri
Gecede ayrıca, özellikle Alfred Hitchcock ile olan iş birliğiyle tanınan, film müziklerinin ikonik bestecisi Bernard Hermann’ın 1967 tarihli “Tatil Hatıraları” başlıklı Klarinetli Beşlisi de dinleyicilerle buluşacak. Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Poyraz Baltacıgil (viyolonsel)’den oluşan Borusan Quartet’e, konuk solist olarak İsviçreli klarnetçi ve doğaçlama ustası Reto Bieri eşlik edecek. Borusan Quartet’in Debussy ve Hermann’ın eserlerini seslendireceği bu özel konserle, klasik müzik dünyasının zamansız notaları müzikseverlerle buluşacak. Konser, 6 Mayıs Salı günü saat 20.30’da gerçekleşecek.
Türk müziğinin en özel seslerinden biri olan ve imza attığı albümlerle zamansız şarkılara hayat veren Zuhal Olcay, hafızalarda yer etmiş şarkılarından özel bir seçkiyi seslendireceği konseriyle 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sezonun son konserine imza atacak. Özgün yorumu ve etkileyici performansıyla, konuklara unutulmaz bir bahar gecesi yaşatacak.
ENKA Sanat etkinliklerini Haziran’da ENKA Açıkhava Tiyatrosu’na taşıyacak.