Enka, Kazakistan'daki projelerinde çalışanların güvende olduğunu bildirdi.

Enka'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz Kazakistan'da son günlerde meydana gelen gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ülkede bulunan proje yöneticilerimiz ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde, tüm proje çalışanlarımızın, projemizin kamplarında güvende olduklarını belirtmek isteriz. Çalışanlarımızın güncel durumlarıyla ilgili bilgi vermek üzere, çalışanlarımızın aileleriyle görüşmelere bu hafta içerisinde başladık ve ülkedeki internet bağlantısı normale dönüp, çalışanlarımız rahatça aileleriyle iletişim kurabilinceye kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Önceliğimiz her zaman olduğu gibi hem çalışanlarımızın hem de tüm paydaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızı kullanarak, proje sahalarında bulunan çalışanlarımızın ve diğer tüm paydaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmaları başlattık. Bununla birlikte, Bilgi Teknolojileri ekibimiz, projedeki çalışanlarımız ile iletişimi kolaylaştıracak gerekli altyapı kurulumunu sağlamak üzere aralıksız çalışıyorlar.

Yaşanan bu olayların, ülkede bulunan kimse zarar görmeden, en kısa zamanda sona ermesini temenni ederiz. Sahalarımızda yaşanan gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."