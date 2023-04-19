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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Enise isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ENİSE ADININ ANLAMI NEDİR?

Enise ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Enise adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Enise isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ENİSE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Enise ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Dost, yar, arkadaş, sevgili.

ENİSE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Enise ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Enise adını koymak caizdir.

ENİSE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Enise ismini kullanan 7.028 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Enise ismini kullanan 1.327 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Enise ismini kullanan 327 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Enise ismini kullanan 309 kişi bulunmaktadır.

ENİSE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Enise ismindekiler sihirbaz gibidirler. Zorlukların üstesinden gelmek için mutlaka bir yol bulurlar. Çok sıcakkanlı ve tutkulu insanlardır. Hisleri çok kuvvetlidir. Ancak yine de dikkatli olmaları gerekir. Hislerine güvenerek davrandıklarında çok büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bu nedenle hemen hareket etmeden beklemeleri gerekebilir. Duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirler.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk