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        Haberler Magazin Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı - Magazin haberleri

        Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı

        Trabzonspor'da forma giyen futbolcu Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:55
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          A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Ceren Azak ile nişanlanmasının ardından futbol dünyasında bir güzel haber daha geldi.

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          Trabzonspor'da forma giyen futbolcu Enis Destan da evlililk yolunda ilk adımı attı.

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          Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.

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          Enis Destan, mutlu haberi Arzum Kuruçalı'nın nişan yüzüğünü gösterdiği bu fotoğraf ile duyurdu.

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