Enis Destan, Arzum Kuruçalı ile nişanlandı
Trabzonspor'da forma giyen futbolcu Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı
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A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun Ceren Azak ile nişanlanmasının ardından futbol dünyasında bir güzel haber daha geldi.
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Trabzonspor'da forma giyen futbolcu Enis Destan da evlililk yolunda ilk adımı attı.
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Enis Destan, bir süredir aşk yaşadığı antrenör Arzum Kuruçalı ile nişanlandı.
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Enis Destan, mutlu haberi Arzum Kuruçalı'nın nişan yüzüğünü gösterdiği bu fotoğraf ile duyurdu.