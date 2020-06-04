Enis Berberoğlu kimdir? sorusu gelen son dakika haberinin ardından gündeme geldi. Haklarındaki mahkumiyet kararı TBMM'de okunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü. İşte milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun hayatından detaylar...

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.

Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.

Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.