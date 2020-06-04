HABERTURK.COM

Haklarındaki mahkumiyet kararı TBMM'de okunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in milletvekillikleri düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tansiyon yükselirken HDP sıralarından da sloganların atıldığı görüldü.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında kalan 18 aylık cezasını yatmak için teslim olacağını belirterek çıktığı günden bu yana demokrasi koşullarında bir gelişme olmadığını belirterek kararın kendisi için bir sürpriz olmadığını söyledi. “Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP’liler öder” diyen Berberoğlu, basın mensuplarından helallik istedi.

KILIÇDAROĞLU: SİVİL DARBE

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'daki mesajıyla karara tepki gösterdi. CHP lideri, "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Bu parlamentoya darbedir" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ TURAN: USULİ İŞLEM

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'te gerginliğe sebep olan milletvekilliğinin düşürülmesi usuli bir işlemdir. Konu Meclis'in takdirinde değildir. Silahlı terör örgütüne üye olmak, devlet sırrını açıklamak vs suçlarından kesinleşen yargı kararlarının sadece Mecliste okunmasına ilişkin yapılan bir işlemdir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu da Twitter mesajında Anayasa'nın 84. maddesine işaret ederek "Alt mahkemelerce verilen kararlar, Yargıtay’ın kararı sonucu kesinleştiğinde, mahkeme kararının TBMM Genel Kurulu'na bildirilmesiyle ilgili kişinin milletvekilliği düşer. Bunun sadece anayasal usuli bir işlem olduğu herkes tarafından bilinmektedir" dedi.

Enis Berberoğlu

Leyla Güven

Musa Farisoğulları

SANDALYE DAĞILIMI

3 ismin vekilliklerinin düşürülmesi ile birlikte TBMM'deki sandalye dağılımı şu şekilde oluştu:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 291

Cumhuriyet Halk Partisi: 137

Halkların Demokratik Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 49

İYİ Parti: 37

Türkiye İşçi Partisi: 2

Büyük Birlik Partisi: 1

Demokrasi ve Atılım Partisi: 1

Demokrat Parti: 1

Demokratik Bölgeler Partisi: 1

Saadet Partisi: 1

Bağımsız Milletvekili 6

Toplam: 583