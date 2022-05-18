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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Enis Arıkan, önceki gün Arnavutköy'deki bir restorana görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Arıkan, yaz tatilini beklediğini ve iki ay dinlenmek isteğini dile getirdi.

"GÖBEĞİMİ ÇEKERSİNİZ DİYE DENİZE GİREMİYORUM"

Enis Arıkan, "Göbeğimi çekersiniz diye denize giremiyorum." diyerek, kahkaha attı. Ünlü oyuncu, "Ben düz, ışık ters... Göbek olunca çok kötü çıkıyorum." ifadelerini kullandı.