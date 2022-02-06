Enis Arıkan ve Ezgi Mola: O haberi görünce gözlerimize inanamadık - Magazin Haberleri

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Yeniden sahnelere dönen 'Alice Müzikali'nin oyuncuları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız ve İbrahim Selim tam kadro olarak Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'nun konuğu oldu.

"BERABER DANS ETMEYİ ÖZLEDİK"

Sahneye iki yıl ara veren ve 'Alice Müzikali'ni çok özlediklerini belirten ekip, "Bizim için yarım kalan bir şeydi. Beraber dans etmeyi, şarkılar söylemeyi çok özlemişiz." dedi.

Serenay Sarıkaya, 'Alice'in hikayesinin de kendisine iyi geldiğini söyleyerek, "Sahneye çıktığımda tıpkı 'Alice' gibi kendimi başka bir dünyada buluyor olmak bana iyi geliyor." ifadelerini kullandı.

ENİS ARIKAN: 'POCAHONTAS'A AŞIKTIM

"Çocukluk kahramanınız kimdi?" sorusuna ise en ilginç yanıt Enis Arıkan'dan geldi. Arıkan, bir dönemin ünlü çizgi karakteri 'Pocahontas'a aşık olduğunu söyleyerek, "Ciddi ve ileri boyutta bir aşktı benimki. Küçükken dağıtılan bütün maketlerini toplamıştım." dedi.

HİPNOZLA KİLO VERDİLER Mİ?

'Alice Müzikali' için sahnelere geri dönme sürecinde Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın hipnozla kilo verdikleri ileri sürülmüştü. İkili, bu haberi görünce gözlerine inanamadıklarını ifade ederek, "Toplamda 16 kilo vermişiz. Kilo verdiğimiz doğru ama hipnozla kilo vermek çok komik!" diyerek, iddiaları yalanladı.

ENİS ARIKAN, 'HADİSE' VİDEOSUYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Sosyal medyayı aktif kullanan Enis Arıkan, Selin Şekerci ile birlikte Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den aldığı evlilik teklifi sonrası çekilen videosunu taklit etmeleriyle ilgili ilk kez konuştu. O paylaşım için "Fikirsizlikten doğdu." diyen Arıkan, "Selin Şekerci'yle Bakü'de süslenmişken Hadise'nin videosunu izledik. Selin'in parmağında kocaman bir yüzük vardı. Biz de burunlarımızı sürterek bu videoyu çektik." ifadelerini kullandı.

SERENAY SARIKAYA: SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİ BIRAKTIM!

'Alice Müzikali'ne hazırlık döneminde Serenay Sarıkaya da önemli bir karar almış. Çok sevdiği peynirle birlikte tüm süt ürünlerini bırakma kararı alan Sarıkaya, "Peynir rüyalarıma giriyor. Yemeyi çok seviyordum. Bir kalıp peyniri ısırdığımı görüyorum rüyamda. Ama bana iyi gelmediğini anladığım için bıraktım." dedi.

10 kilo aldığını söyleyen Şükrü Özyıldız da "Doktora gittik, B vitamini eksikliği çıktı. O gün bugündür hep sağlıklı yaşamaya gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

"MERVE'Yİ ÖYLE GÖRÜNCE GÜLME KRİZİNE GİRDİM"

'Alice Müzikali' oyunu sırasında yaşanan komik olayları da anlatan ekibin en unutulmaz anılarından biri, Merve Dizdar ile Serenay Sarıkaya arasında yaşanmış. Sarıkaya, oyun esnasında Dizdar'ın saçının dağıldığını fark ettiğini ve onu o halde görünce gülme krizine girdiğini söyleyerek, "Kendimizi tutamadık. Oyuna devam edemiyorum ve çok önemli bir sahneydi. Benim için çok zordu." dedi.

'Alice'in ilk gösterimi sırasında sahnede giydiği iç eteğinin bir anda çıkmasını da anlatan Serenay Sarıkaya, "İlk kez sahneye çıkıyorsun ve sahnede eteğin düşüyor. O an ne yapacağımı bilemedim. Neyse ki oyunculardan biri sahnenin arkasına itti eteği." ifadelerini kullandı.