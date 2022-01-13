"HAZAL'DAN DAHA GÜZELSİN"



Paylaşımıyla kısa sürede hayranları tarafınfan yoğun ilgi gören Arıkan'a bir takipçisi, "Peki senin Hazal'dan (Kaya) daha güzel olman?" yorumunu yaptı. Bu sözlere kayıtsız kalmayan Enis Arıkan da, "İyi ki varsınız. Hazal hasetliğinden mahvoldu!" şeklinde esprili bir yanıt verdi.