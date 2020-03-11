Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı ünlü oyuncu Enis Arıkan da kolonyayla önlem aldı.

Arıkan, önceki gün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarını dinlerken ellerine ve kollarına kolonya dökerek çektiği bir videoyu, "Allah'ım sen bizi koru" ifadeleriyle paylaştı.

"BEN NEREDE YANLIŞ YAPTIM?"